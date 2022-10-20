Кремль прокомментировал заявление Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президент России Владимир Путин стал более мягким и открытым к переговорам по ситуации в Украине. Об этом пишут российские СМИ.

«Путин пытался инициировать переговоры и с НАТО, и с США, и с ОБСЕ до спецоперации. Он был открыт к переговорам, когда был практически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами», - подчеркнул пресс-секретарь. По его словам, менялась только позиция украинской стороны.

Дмитрий Песков также рассказал о возможном телефонном разговоре Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. «Что касается телефонного разговора с Эрдоганом, пока его в графике нет. Но они говорят часто, и разговоры порой согласовываются буквально за считанные часы», - сказал он.