Представительство Азербайджана ответило ОБСЕ

Отказ от сотрудничества с Азербайджаном и предпочтение отправки в одностороннем порядке миссии «по оценке потребностей» с заранее определенными целями и результатами, вместо того чтобы добиться установления мира, внести вклад в создание доверия в регионе, даст обратный эффект. Об этом говорится в заявлении, распространенном представительством Азербайджана в ОБСЕ во время обсуждения бюджета организации на 2023 год в Постоянном совете ОБСЕ.

«Интересно, что о таком одностороннем визите было объявлено после последней встречи на высшем уровне, состоявшейся в Праге 6 октября, где лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года. В качестве дополнительной меры укрепления доверия Азербайджан не возражал против гражданской миссии ЕС на территории Армении вдоль армяно-азербайджанской границы. То, что мы наблюдаем сейчас, — это отход от договоренностей, достигнутых в Праге. На таком критическом этапе, когда стороны продвигаются вперед, осуществляя важные шаги в процессе нормализации, вместо того чтобы быть предельно осторожными, чтобы не повредить или поставить под угрозу столь чувствительный процесс, данный односторонний шаг способствует именно этому. Таким образом, этот шаг еще больше ограничит роль ОБСЕ как честного посредника в регионе и еще больше снизит доверие к этой организации, чьей репутации уже был нанесен ущерб деятельностью Минской группы и других структур ОБСЕ, которые, кроме как закреплением двойных стандартов и незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий, ничем не занимались», - говорится в заявлении представительства.

В документе также отмечается, что «ОБСЕ является общим достоянием всех 57 государств-участников. Мы не потерпим грубых нарушений и игнорирования документов и решений, будем противодействовать попыткам подорвать дух сотрудничества, который сохраняется внутри данной организации. Этот односторонний шаг вызывает вопросы о программах, поддерживающих достижение этих целей, представленных в проекте сводного бюджетного предложения на 2023 год. До тех пор, пока не будет исправлена текущая ситуация и восстановлено соответствие документам и решениям ОБСЕ, представительство Азербайджана не будет рассматривать проект бюджета на предстоящий год. Оно оставляет за собой право вернуться к этому вопросу, когда сочтет это необходимым».