МВД пообещало не допустить незаконного пикета

«Исполнительная власть города Баку не сочла целесообразным проведение пикета Партии Народного фронта Азербайджана (НФА). Несмотря на это, группа членов партии размещает в социальных сетях информацию по поводу проведения пикета, заявил представитель пресс-службы МВД Зейни Гусейнов.

Поскольку на территории, где хотят провести пикет, расположены учебные заведения, наблюдается интенсивное движение транспорта и высокая плотность населения, акцию там проводить нельзя. Поэтому мы не позволим повтора негативной ситуации, произошедшей в 2019 году, в случае попытки его (пикета) проведения он будет предотвращен», - сказал Гусейнов.