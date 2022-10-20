Евросоюз готовится к волне беженцев из Украины

Евросоюз активизирует подготовку к новой волне беженцев из Украины, которая может последовать из-за повреждения значительной части энергосистемы страны. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщают источники, в Европе растут опасения, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины вынудит многих украинцев покинуть страну из-за отключений света и тепла. Многие будут вынуждены покинуть свои дома перед наступлением холодов. Люди могут переждать зиму в странах Евросоюза.