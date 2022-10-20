Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:08

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев разрезали в четверг красную ленту в знак открытия Зангиланского международного аэропорта, второй по счету воздушной гавани, построенной на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Давно подмечено, что политики-стратеги в первую очередь уделяют внимание логистике. Иначе и быть не может, поскольку дороги, воздушные гавани и морские порты – это самый эффективный способ проецирования своей значимости.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в этом отношении – пример для подражания, пример того, как именно государственный муж должен относиться к коммуникациям. Полтора года – и два аэропорта международного класса. Таких темпов мир еще не видел. И совершенно прав турецкий президент, когда говорит: «Международный аэропорт, открытие которого мы сегодня отметили в Зангилане, является показателем того, что Азербайджан, написавший летопись героизма, теперь пишет летопись развития Карабаха». Взлетающие в небо пассажирские лайнеры – это всегда красиво. Взмывающие туда же грузовые самолеты – это всегда величественно. И Зангиланский аэропорт открывает новую страницу в возможностях для транзита грузов с Востока на Запад и обратно, становясь одной из ключевых точек для Зангезурского коридора, который обязательно возникнет. А это новые торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных вдоль маршрутов Восток-Запад и Срединного коридора, которые пролегают через Каспий. Зангиланский аэропорт, кроме всего, - впечатляющий пример плодотворности турецко-азербайджанского братства, ведь строился он с участием турецких компаний. Как сказал Ильхам Алиев: «Сегодня в восстанавливаемых Карабахе и Зангезуре мы вновь видим турецко-азербайджанское единство».

Совместная работа Анкары и Баку будет залогом выполнения еще более масштабных планов, о которых говорил президент Азербайджана: «Намечено строительство дорог – часть дорог уже готова к эксплуатации, железных дорог, а также 33 тоннелей. В некоторых из них идет активная работа. Общая протяженность тоннелей превышает 50 километров. Будут построены 84 моста, часть из них уже построена. Общая протяженность мостов составляет 12 километров». Но и это еще не все, поскольку запланировано строительство большого количества подстанций, новых электростанций, водохранилищ, восстановление районных центров и сел, восстановление Шуши и Агдама. Такие грандиозные масштабы не просто впечатляют, но и стимулируют серьезный рост ВВП, а значит, и рост общего уровня благосостояния нашей страны. То, что не сумели сделать здесь армянские оккупанты, оставившие после себя марсианские пейзажи, утыканные минами, вполне по плечу нашему трудолюбивому народу, который в очередной раз покажет миру, что для него нет нерешаемых задач.