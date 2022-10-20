Оверчук о преимуществах Зангезурского коридора

По его словам, значительную роль в этой связи будет играть разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении или Ирана.

«Сегодня Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении, суверенитет которой не подвергается никем сомнению, зависит от позиции Армении. При этом дорога в обход Армении уже строится через Иран, то есть примерно к 2024 году дорога будет, и она обеспечит выход на рынки Ирана, Турции и далее Европы», - сказал он.