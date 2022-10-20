Вооруженные силы Украины с помощью атак ликвидировали 10 иранских военных, которые обучали россиян в Крыму управлять беспилотниками. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Как сообщил неназванный украинский чиновник, это произошло на прошлой неделе.

Накануне советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в Крыму. "Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламской революции) героически отдали свои жизни за яхту Пригожина (основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин)", - сказал он.

На вопрос о том, были ли погибшие, Алексей Арестович дал утвердительный ответ.

Ранее Белый дом подтвердил, что иранские военные точно находились в Крыму и обучали операторов пользоваться иранскими беспилотниками.