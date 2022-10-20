Эрдоган: открываем генконсульство в Шуше

Турция откроет генконсульство в Шуше. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

Президент Эрдоган подчеркнул важность прокладки в регионе как автомобильных, так и железных дорог: «Как только они будут завершены, Шуша будет открыта для посещения. В эти места будут приезжать как местные, так и иностранные туристы».

Эрдоган отметил, что Шуша является важнейшим центром притяжения Азербайджана: «Инвестиции в отели в Шуше также сделают ее центром притяжения. Мы также открываем генеральное консульство в Шуше».