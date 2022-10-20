Украинские военные обратились к белорусам

Вооруженные силы Украины опубликовали видеообращение к белорусскому народу на русском языке с призывом не вступать в войну против Украины вместе с Россией.

В обращении ВСУ говорится, что "Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси". ВСУ призвали белорусов не выполнять приказы о вступлении в войну.

В октябре президенты РФ и Украины Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились создать в Беларуси объединенную группировку войск из-за якобы обострения на границе. Лукашенко заявлял, что в состав объединенной группировки войдут 70 тысяч белорусов и 15 тысяч россиян. При этом британская разведка сообщила, что Россия вряд ли перебросила в Беларусь такое большое число бойцов - сосредоточение сил в Украине сейчас намного важнее. Британская разведка полагает, что это намеченные действия России по отвлечению внимания ВСУ на ситуацию на западных границах Украины. Американский институт изучения войны (ISW) также считает, что наступление в Украину из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятным.