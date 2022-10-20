Лукашенко обещает демократические изменения в Беларуси

В Беларуси начнутся политические изменения после принятия новой редакции конституции. Система будет демократичнее, заявил президент страны Александр Лукашенко, пишут российские СМИ.

«Все будет демократичнее, чем когда-нибудь», - сказал он. При этом глава Беларуси подчеркнул, что децентрализации власти в стране не будет, а основные властные полномочия останутся сосредоточены в руках президента.

Ранее голосование о внесении поправок в конституцию Беларуси состоялось 27 февраля, а 15 марта принятые изменения вступили в силу. Среди наиболее значимых корректировок основного закона республики: наделение широкими полномочиями Всебелорусского народного собрания и ограничение двумя сроками правления президента страны.