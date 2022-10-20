Эрдоган подтвердил: «У нас есть «Тайфун», и это наше послание»

У Турции есть на вооружении новая баллистическая ракета «Тайфун», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецких СМИ, 18 октября прошли ее секретные испытания в Черном море.

«Теперь у нас есть «Тайфун», и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», - сказал Эрдоган.

Об испытаниях новой баллистической ракеты стало известно 18 октября, об этом сообщили турецкие СМИ. Ракета разработана турецкой компанией Roketsan, а испытания проводились на берегу Черного моря. «Тайфуну» удалось поразить цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.