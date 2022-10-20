В Азербайджане обнаружили еще одного члена индийской мафии
Еще один гангстер арестован в рамках продолжающегося расследования дела об убийстве известного в Индии певца и политика Муса Валы, который был убит мафией в мае этого года.
Как сообщают индийские СМИ, арестованный гангстер является родственником индийского мафиози, проживающего в Азербайджане. Согласно имеющейся информации, гангстер, участвовавший в убийстве Муса Валы и сбежавший из тюрьмы штата Пенджаб в начале октября, был задержан спецназом полиции Дели. Зовут его Дипак Тину, и во время задержания у него обнаружили пять гранат и два пистолета-пулемета. В полиции отметили, что мужчина является членом банды Лоуренса Бишноя – той самой группировки, которая организовала убийство Муса Валы. Также стало известно, что сбежавший из тюрьмы Дипак готовился покинуть Индию по поддельному паспорту.
На пресс-конференции комиссар полиции заявил, что несколько групп спецназа приступили к операции сразу после получения информации о запланированном бегстве бандита за границу.
«Полиция задержала и арестовала несколько человек в течение 18-дневного расследования и обнаружила, что Дипаку удалось заручиться международной поддержкой, чтобы избежать ареста», - сказал он.
Комиссар не уточнил, в чем именно состояла эта «международная поддержка», но сообщил, что в ходе предварительного допроса была установлена тесная связь между Дипаком и проживающим в Азербайджане гангстером по имени Рохит Годара. «Помимо Годары, Дипак также связан с неким Джеком, который находится в Европе и числится в сообщниках банды Бишноя», - добавил он.
Напомним, Сачин Чапан Бишной, один из организаторов убийства Муса Валы, в апреле бежал в Азербайджан по поддельному паспорту, перед этим снабдив убийц оружием и предоставив им план убийства. Недавно Бишной был арестован в Азербайджане, и в настоящее время готовится процедура его экстрадиции в Индию.
Индийские СМИ сообщают, что еще один член банды, причастный к убийству певца, а именно Анмол Бишной, брат Сачина, также бежал по поддельному паспорту из Индии в Непал, потом в Канаду, после чего перебрался в Кению. По данным специальной следственной группы, расследовавшей убийство Муса Валы, после ареста в Азербайджане Сачина удалось установить и точное местонахождение его брата. Также следственная группа выяснила, что Сачин Бишной получил поддельные паспорта для себя, своего брата и еще двух преступников, причастных к убийству, в региональном паспортном столе Дели.
Сачин Бишной родился в 1997 году. Он родственник главаря пенджабской мафии Лоуренса Бишноя. Отмечается, что Сачин входит в группировку «Гау Ракша Дал», действующую в штате Пенджаб. Есть информация, что именно он организовал убийство певца по заданию проживающего в Канаде индийского гангстера Голди Брара и находящегося в настоящее время под арестом самого Лоуренса Бишноя. Тем не менее до сих пор не ясно, кто «заказал» убийство популярного политика и рэпера.