В Азербайджане обнаружили еще одного члена индийской мафии

Отдел информации 16:50

Еще один гангстер арестован в рамках продолжающегося расследования дела об убийстве известного в Индии певца и политика Муса Валы, который был убит мафией в мае этого года. Как сообщают индийские СМИ, арестованный гангстер является родственником индийского мафиози, проживающего в Азербайджане. Согласно имеющейся информации, гангстер, участвовавший в убийстве Муса Валы и сбежавший из тюрьмы штата Пенджаб в начале октября, был задержан спецназом полиции Дели. Зовут его Дипак Тину, и во время задержания у него обнаружили пять гранат и два пистолета-пулемета. В полиции отметили, что мужчина является членом банды Лоуренса Бишноя – той самой группировки, которая организовала убийство Муса Валы. Также стало известно, что сбежавший из тюрьмы Дипак готовился покинуть Индию по поддельному паспорту.

На пресс-конференции комиссар полиции заявил, что несколько групп спецназа приступили к операции сразу после получения информации о запланированном бегстве бандита за границу. «Полиция задержала и арестовала несколько человек в течение 18-дневного расследования и обнаружила, что Дипаку удалось заручиться международной поддержкой, чтобы избежать ареста», - сказал он. Комиссар не уточнил, в чем именно состояла эта «международная поддержка», но сообщил, что в ходе предварительного допроса была установлена тесная связь между Дипаком и проживающим в Азербайджане гангстером по имени Рохит Годара. «Помимо Годары, Дипак также связан с неким Джеком, который находится в Европе и числится в сообщниках банды Бишноя», - добавил он.