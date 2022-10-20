Оверчук о маршрутах Каспийского транспортного коридора

В Прикаспийском регионе в настоящее время происходит активное развитие Каспийского международного транспортного коридора, состоящего из трех маршрутов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022». Он подчеркнул, что первый и третий маршруты обеспечивают как железнодорожные, так и автомобильные перевозки.

«Сегодня в Прикаспийском регионе происходит активное развитие Каспийского международного транспортного коридора, состоящего из трех маршрутов. Первый проходит по западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран. Второй является морским и обеспечивает взаимосвязи между портами всех государств бассейна Каспийского моря. Третий маршрут проходит вдоль восточного берега Каспия из России через Казахстан и Туркмению в Иран», - сказал Оверчук, которого цитирует Интерфакс-Азербайджан.

«Преимущество Каспийского международного транспортного коридора определяется тем, что он позволяет выходить к морским портам Ирана и обеспечивает связь с рынками Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, государств Персидского залива и Африки», - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что для обеспечения возрастающего объема морских перевозок на Каспии активно обсуждаются вопросы строительства морских судов различных типов. «Для этого в первую очередь будут задействованы судостроительные мощности России, Туркмении и Азербайджана», - добавил он.