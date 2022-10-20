Коалиция Италии рассорилась из-за Путина

Члены будущей коалиции правительства Италии поссорились из-за отношения к российскому президенту Владимиру Путину. Причиной стало высказывание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что украинский президент Владимир Зеленский «спровоцировал» вторжение России в Украину, пишут украинские СМИ.

Ранее нынешний лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони рассказал, что «восстановил связь» с Владимиром Путиным и обвиняет Зеленского в том, что тот спровоцировал вторжение Москвы в Украину.

Эти высказывания вызвали скандал в коалиции во главе с Джорджей Мелони, которая должна принять присягу как премьер-министр на следующей неделе. Она поставила Сильвио Берлускони ультиматум: либо он поддерживает позицию НАТО в отношении России, либо не входит в ее формирующееся правительство. С ней солидарны члены демократической и других партий.