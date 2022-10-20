Шойгу провел переговоры с главой Пентагона обновлено 18:00
Пентагон выпустил свой пресс-релиз о переговорах министров обороны США и России. Деталей состоявшегося между Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу разговора в нем также нет. Сообщается лишь, что Остин «подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины».
* * *
Между министрами обороны РФ и США состоялся телефонный разговор.
Как говорится в сообщении Минобороны РФ, Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине».
Другие детали переговоров пока не сообщаются.