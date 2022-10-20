Пентагон выпустил свой пресс-релиз о переговорах министров обороны США и России. Деталей состоявшегося между Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу разговора в нем также нет. Сообщается лишь, что Остин «подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины».