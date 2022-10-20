Украл 40 миллиардов долларов и сбежал в Азербайджан?

Соучредитель южнокорейской криптобиржи Terraform Labs, которая привлекла более 40 миллиардов долларов средств инвесторов и рухнула в мае этого года, До Квон бежал в Азербайджан. Об этом сообщают международные издания, специализирующиеся на криптовалютах.

Около 4400 инвесторов, вложивших свои деньги в проект, сформировали между собой сеть под названием UST Restitution Group (URG) и просматривают мельчайшие детали, информацию, чтобы определить местонахождение До Квона, которого уже разыскивает Интерпол с красным уведомлением.

Несколько недель назад Интерпол обратился к правоохранительным органам стран-участниц с просьбой найти и арестовать До Квона. 31-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в связи с крахом компании стоимостью 40 миллиардов долларов, сообщает BBC Korea. В начале этого месяца в его родной Южной Корее был выдан ордер на арест. До Квон прилетел в Сингапур в мае, до крушения Terraform Labs, но власти говорят, что там его больше нет.

Красное уведомление на До Квона наложили по просьбе прокуратуры Южной Кореи. В прокуратуре также попросили МИД в Сеуле отозвать его паспорт, заявив, что мошенник находится в бегах. Сам До Квон отрицает, что скрывается, но не раскрыл своего местонахождения.

Инвесторы пришли к выводу, что До Квон может скрываться в Дубае, России, Азербайджане, на Сейшельских островах или на Маврикии. Но, основываясь на недавних действиях с участием основателя Terra, таких как его подозрительный перевод 3313 биткоинов на две зарубежные криптовалютные биржи в прошлом месяце, ряд инвесторов полагает, что он может быть в Дубае. По их словам, это место дружелюбно к криптографии с точки зрения правил и могло быть идеальным местом для До Квона. Кроме того, здесь действуют ограниченные договоры об экстрадиции.