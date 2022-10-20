В США признали неэффективным «ценовой потолок» на российскую нефть

«Потолок цен» на нефть из России будет неэффективным, потому что она может отгружать большую часть сырья на танкеры и вывозить его за пределы досягаемости G7. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Эксперты пришли к выводу, что Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти за пределы экономической досягаемости западных стран.

Члены G7 договорились ограничить продажи российской нефти по принудительно низкой цене к 5 декабря, но столкнулись с протестом со стороны основных игроков мировой нефтяной отрасли, которые опасались, что этот шаг может парализовать торговлю во всем мире.