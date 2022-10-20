В США признали неэффективным «ценовой потолок» на российскую нефть
«Потолок цен» на нефть из России будет неэффективным, потому что она может отгружать большую часть сырья на танкеры и вывозить его за пределы досягаемости G7. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Эксперты пришли к выводу, что Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти за пределы экономической досягаемости западных стран.
Члены G7 договорились ограничить продажи российской нефти по принудительно низкой цене к 5 декабря, но столкнулись с протестом со стороны основных игроков мировой нефтяной отрасли, которые опасались, что этот шаг может парализовать торговлю во всем мире.
«Опасения о том, что до 80-90% российской нефти будут по-прежнему утекать за пределы механизма ограничения, если Москва попытается обойти его, небезосновательны», - заявил представитель Министерства финансов США.
При введении «ценового потолка» Россия начнет использовать подставные танкеры и более длинные маршруты для доставки нефти покупателям.
«Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продолжить поставки российской нефти после 5 декабря. Многие из этих теневых судов смогут застраховаться самостоятельно или они смогут быть застрахованы российскими страховыми компаниями», - заявила глобальный руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura Андреа Оливи.
По словам экспертов, ограничение цены на российскую нефть станет «выстрелом в ногу» для западных стран, особенно на фоне взлетевших цен на энергоносители и глобальной инфляции.
«Все, что он собирается сделать, - это перенаправить нефть… и усложнить жизнь всем остальным, что в любом случае происходит прямо сейчас. Это будет менее разрушительным, чем полный запрет на морские перевозки. Они выстрелили себе в ногу, но теперь они как бы пытаются это немного перевязать», - сказал бывший главный экономист Госдепартамента США, глобальный научный сотрудник Международного центра ученых имени Вудро Вильсона Дэниел Ан.