Сын последнего шаха Ирана поддержал Украину и призвал к санкциям против Тегерана

Сын покойного шаха Ирана выразил солидарность с украинцами, пострадавшими от российских атак иранскими беспилотниками, и призвал к новым, жестким действиям против властей ИРИ. Об этом пишут израильские Детали.

«Наши сердца обращены к украинскому народу, который защищает свой суверенитет», – сказал Реза Пехлеви журналистам после выступления из своего дома в изгнании в Вашингтоне по поводу протестов, охвативших Иран.

«Мы обвиняем исламский режим не только в том, что он полностью уничтожил нашу свободу, – сказал он, – теперь он также сотрудничает с теми, кто ставит под угрозу суверенитет другой страны».

Пехлеви назвал международное давление «беспроигрышным вариантом – единственный, кто проиграет, это исламский режим, и нас это не волнует».

В своем обращении он сказал, что иранцы «вызвали восхищение всего мира» благодаря более чем месячным протестам, вызванным смертью 22-летней Махсы Амини.

Пехлеви также призвал мировые державы выслать иранских послов и прекратить переговоры с властями ИРИ после нескольких месяцев неудачных попыток восстановить ядерную сделку 2015 года.