В Азербайджане создается Агентство информационно-коммуникационных технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта, сообщил официальный сайт главы государства.

Согласно указу, уставный фонд Агентства составляет 100 тыс. манатов и формируется за счет средств госбюджета Азербайджана. Министерству цифрового развития и транспорта поручено в месячный срок утвердить структуру Агентства, фонд оплаты труда, штат работников и размер их заработной платы после государственной регистрации Агентства.

Глава государства также утвердил положение об агентстве.