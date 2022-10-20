В «Азеригаз» рассказали о подготовке к зимнему сезону

Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR за 9 месяцев текущего года выполнило ряд работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщили в ПО.

Для стабильного обеспечения абонентов природным газом установлено или заменено 668 регуляторов давления газа, 546 соединительных элементов различного диаметра, перемещено 57 регуляторов давления газа. Кроме того, на опорах был поднят газопровод протяженностью 35 000 метров, соприкасающийся с землей, сообщил глава отдела охраны здоровья, окружающей среды, безопасности труда и контроля качества ПО «Азеригаз» Илькин Бехбутов на встрече с представителями СМИ.

Бехбутов призвал граждан быть осторожными при установке дымоходов зимой. «Граждане не должны устанавливать дымоходы кустарным способом. Должны быть установлены нормальные дымоходы, иначе безответственность приводит к нежелательным ситуациям. Людям, живущим во дворовых домах, следует быть особенно осторожными. Отмечу, что в целях безопасности будут проведены проверки домов», - сказал он.

Глава отдела по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз» Эльдениз Велиев заявил, что цель «Азеригаз» - не наказывать граждан, а избегать нарушений. По его словам, готовятся новые правила для определения наказаний за нарушение правил.

«Обсуждения в этом направлении ведутся в Милли Меджлисе. При необходимости наши сотрудники также участвуют в этих обсуждениях. Наша цель в рамках подготовленного проекта - не штрафовать абонентов, а предотвращать нарушения с их стороны. Как и сотрудники «Азеригаз», граждане должны знать о своей ответственности и выполнять свои обязательства. Ожидается, что подготовленные правила вступят в силу с 1 ноября. Общественность будет проинформирована об этом», - сказал Велиев.