Какое оружие Украина запросила у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Киев заинтересован в оснащении самыми разнообразными системами ПВО производства Израиля и США, чтобы сдерживать усиливающиеся атаки России на города и электроэнергетическую инфраструктуру страны. Только за последнюю неделю российской армии удалось вывести из строя около трети электростанций Украины. Об этом пишет русскоязычное израильское издание «Детали» в своей редакционной статье.
Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света», «Барак-8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве, напоминается в статье.
Украинский министр уверяет, что использование Россией иранских дронов и ракет против Украины «приведет к совершенствованию иранских систем, повышению способности Тегерана производить наступательное оружие и усилит угрозы Израилю и Ближнему Востоку».
Одним из требований Украины, которые поддержали на Западе, чтобы Израиль предоставил Киеву систему «Железный купол» для защиты от ударов российской авиации. В статье отмечается, «Железный купол» действительно способен обеспечить защиту от ракет и дронов, но каждая батарея защищает относительно небольшой сектор, а для защиты многих городов и стратегических объектов в такой большой стране, как Украина, требуется очень много батарей. Кроме того, «Железный купол» защищает только на относительно близких дистанциях и не может защитить от атак российских ВВС и ракет класса «земля-земля», выпущенных с гораздо большего расстояния.
Помимо Израиля только армия США сегодня имеет систему «Железный купол», производимую концерном «Рафаэль» в сотрудничестве с американской компанией Raytheon.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, системой, которая интересует Киев, является «Барак»: «Для хорошего зонтика ПВО нам нужен «Железный купол» на малые дистанции и «Барак» на средние и дальние».
Семейство ракет «Барак» было первоначально разработано в сотрудничестве между «Рафаэлем» и «Таасия авирит» («Концерн авиакосмической промышленности») для защиты ракетных кораблей ВМФ от ракет класса «море-море». С тех пор продолжается разработка модернизированных моделей: «Барак-8» разработан в сотрудничестве с Индией и выпускается в морском и сухопутном вариантах, в котором и заинтересована Украина. «Барак-8» позволяет защищать суда и газовые платформы, а также стратегические объекты на суше от высокоскоростных крылатых ракет, баллистических ракет, самолетов и БПЛА на дальности в десятки километров. Барак-ER (Extended range – увеличенной дальности) способен перехватывать цели на дальности 150 километров.
Министр обороны Израиля Бени Ганц 19 октября заявил, что Израиль не будет передавать оружие Украине. Оборонная верхушка страны выступает против передачи вооружений, в том числе систем ПВО, Украине, опасаясь, что предоставление оружия Киеву приведет к аналогичному шагу России в Сирии.
В статье говорится, что помимо ВМС Израиля действующую систему «Барак-8» сегодня используют морские, сухопутные и военно-воздушные силы Индии, а также Азербайджан, который уже применил ее для перехвата российской баллистической ракеты, запущенной Арменией в ходе 44-дневной войны в 2020 году.
В список запросов Украины входит также система «Железный луч» – для перехвата ракет малой дальности, беспилотников и снарядов. «Железный луч» все еще находится в стадии разработки, хотя Израиль уже сообщил об успешных испытаниях.
В списке также «Праща Давида», промежуточное звено эшелонированной израильской системы ПВО, предназначенная для перехвата ракет на дальностях 70-300 километров, и система «Хец» для защиты от баллистических ракет большой дальности, таких как «Скад» и «Шихаб». Кроме того, Украина запрашивает у Израиля систему Patriot PAC-3 производства США, которая действительно находится на вооружении ЦАХАЛ, но для ее передачи Украине требуется согласие США.