Какое оружие Украина запросила у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Киев заинтересован в оснащении самыми разнообразными системами ПВО производства Израиля и США, чтобы сдерживать усиливающиеся атаки России на города и электроэнергетическую инфраструктуру страны. Только за последнюю неделю российской армии удалось вывести из строя около трети электростанций Украины. Об этом пишет русскоязычное израильское издание «Детали» в своей редакционной статье.

Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил в МИД Израиля официальную просьбу о скорейшей закупке систем «Щит света», «Барак-8», Patriot, «Железный купол», «Праща Давида» и «Стрела» («Хец»), чтобы справиться с растущим использованием Россией иранских беспилотников-камикадзе и баллистических ракет, которые, как утверждают, Тегеран вскоре поставит Москве, напоминается в статье.

Украинский министр уверяет, что использование Россией иранских дронов и ракет против Украины «приведет к совершенствованию иранских систем, повышению способности Тегерана производить наступательное оружие и усилит угрозы Израилю и Ближнему Востоку».

Одним из требований Украины, которые поддержали на Западе, чтобы Израиль предоставил Киеву систему «Железный купол» для защиты от ударов российской авиации. В статье отмечается, «Железный купол» действительно способен обеспечить защиту от ракет и дронов, но каждая батарея защищает относительно небольшой сектор, а для защиты многих городов и стратегических объектов в такой большой стране, как Украина, требуется очень много батарей. Кроме того, «Железный купол» защищает только на относительно близких дистанциях и не может защитить от атак российских ВВС и ракет класса «земля-земля», выпущенных с гораздо большего расстояния.

Помимо Израиля только армия США сегодня имеет систему «Железный купол», производимую концерном «Рафаэль» в сотрудничестве с американской компанией Raytheon.