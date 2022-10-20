ВСУ поразили завод под Белгородом

В городе Шебекино Белгородской области России прогремел взрыв. Предположительно, снаряд ВСУ попал по территории лакокрасочного завода, пишут российские СМИ.

В интернете распространилось видео с места событий, где видно большой черный столб дыма, поднимающийся с предприятия.

«По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.