Беспилотники атаковали нефтяной порт

21 октября порт Ад-Дабба, где в Йемене отгружают нефть, был атакован как минимум двумя беспилотниками. Несколько взрывов произошли в непосредственной близости от нефтеналивного терминала, сообщает Al Arabiya.

Порт расположен на берегу Аденского залива недалеко от административного центра южнойеменской провинции Хадрамаут города Эль-Мукалла.

По данным местных источников, взрывы произошли на побережье и совпали по времени с заходом в порт танкера, который должен был загрузиться 2 млн баррелей йеменской нефти. Взрывы привели к пожару рядом с нефтеналивным причалом.

Сразу же после атаки полиция заблокировала подъезды к порту и перекрыла дорогу, ведущую из центра провинции Хадрамаут в город Аш-Шихр. О пострадавших пока не сообщается. Ответственность за атаку никто не взял. Также нет информации, какому государству принадлежит танкер, подходивший в момент взрывов к терминалу.