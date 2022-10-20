В Баку сотрудница крупной компании отдала деньги из кассы своему возлюбленному

Ветеран Первой карабах ской войны, глава компаний Avtotransyol и Murov TSK Афган Зейналов утверждает, что принадлежавшие ему 423 тысячи долларов расхищены, и что причастна к данному преступлению 34-летняя начальница отдела кадров Нелли Фабричная.

Как сообщает haqqın.az, Фабричную привлекли к уголовной ответственности по жалобе Афгана Зейналова. В материалах дела указано, что женщина по указанию своего шефа хранила эти деньги в сейфе у себя дома. Часть средств Фабричная отдала работавшей в компании уборщице Мехрибан Атакишиевой, часть - бывшему возлюбленному некоему Рауфу.

В своем заявлении потерпевший уверял, что женщина пыталась отравить и убить его, чтобы не допустить раскрытия преступления (в связи с этим обвинением также велось следствие, хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, — ред.). Зейналов попросил суд провести повторное расследование.

Фабричная же не согласилась с предъявленными обвинениями, заявив о своей невиновности.

В качестве свидетеля в суде допросили Севиндж Халилабади, близкую подругу Мехрибан Атакишиевой. По ее словам, Атакишиева, всегда жившая очень бедно, в 2020 году неожиданно разбогатела, сменила образ жизни. Объясняя своей подруге причину столь резких перемен, она упоминала «добрую женщину по имени Нелли».

Отвечая на вопросы сторон, свидетель сообщила, что впервые увидела Фабричную в компании Афгана Зейналова и познакомилась с ней через Атакишиеву. О происхождении денег и общей сумме украденного она узнала только во время следствия.

«Позже Нелли потребовала вернуть деньги. Афган выяснил, что в сейфе недостает 50 тысяч долларов. Мехрибан говорила, что влезла в долги и все вернула, но Нелли все равно требует у нее денег. Я ей помогла, заложив все свое золото в ломбард».

Отметим, что Афган Зейналов был осужден в 2012 году за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. В то время он был генеральным директором компании Avtotransyol. Позже Зейналов основал ООО Murov TSK. Возглавляемая им компания выигрывала тендеры, связанные со строительством железнодорожных станций, автодорог и других объектов.