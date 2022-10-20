Аладдин обманул семь человек в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Аладдина Атакишиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqın.az, прокурор потребовал приговорить Аладдина Атакишиева к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гособвинитель также предложил принять решение об удовлетворении гражданских исков по делу. Потерпевшие потребовали возмещения ущерба. Судебный процесс продолжится 3 ноября.

Согласно обвинению, Атакишиев обманул ряд человек, включая заслуженную художницу Елену Хагвердиеву. Последняя заплатила Атакишиеву 15 тысяч манатов за помощь в приобретении земельного участка, расположенного в местности Ляиш Баглары. Деньги Атакишиев присвоил, а женщине ничем не помог.

Другими жертвами мошенника стали Идрис Алиев, Гасым Дадашев, Руфат Мурадов, Чингиз Адыгезалов, Рафик Оруджев и Керим Джафаров.

Атакишиеву предъявлено обвинение по статье 178.2.3 (мошенничество в крупном размере) УК Азербайджана.