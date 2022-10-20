США обсуждают создание связи Starlink в Иране

Администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с предпринимателем Илоном Маском по возможности предоставления услуг спутниковой связи Starlink компании SpaceX в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Мы заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцев к интернету с их телефонов и везде. Таким образом, Starlink является одним из вариантов, но он не единственный", - сказал чиновник из Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране. "Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа", - отметил чиновник.