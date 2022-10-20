Ара Абрамян: Властям Армении пора прекратить «доить» диаспору

Власти Армении хотят быть и с Западом, и с Россией, это приведет к крушению, под обломками которого останется Армения, заявил председатель Союза армян России Ара Абрамян.

По его словам, «недостаточно продуманные подходы» властей Армении в отношениях с Москвой приводят к снижению объемов российских инвестиций.

«Сегодня диаспора не доверяет властям Армении. Сложилась недобрая традиция «доить» диаспору, ничего не предлагая взамен. У нас общины в 110 странах, но связь с ними практически прервана», - сказал Абрамян.