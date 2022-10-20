Дональда Трампа вызвали в суд

Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию событий 6 января 2021 года (попытка захвата Капитолия - ред.) вызывает бывшего президента страны Дональда Трампа в суд, сообщает NBC New York со ссылкой на официальные документы.

Согласно повестке, он должен явиться для дачи показаний в Капитолий США 14 ноября в 10:00 либо лично, либо посредством видеоконференции. Также требуется, чтобы он передал запрошенные документы комиссии до 4 ноября.

Напомним, 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они повредили имущество внутри и на несколько часов заняли части здания.