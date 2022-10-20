Что Швеция пообещала Турции, чтобы вступить в НАТО

Швеция предприняла «конкретные действия», чтобы снять возражения Турции по поводу вступления страны в НАТО. Королевство направило в турецкий МИД и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, где перечислены 14 мер, передает Reuters.

Сообщается, что состоялась встреча между шведскими и турецкими силовиками и «проведен новый анализ роли РПК в угрозах национальной безопасности Швеции и организованной преступности, это, вероятно, приведет к конкретным результатам».

Швеция активизировала работу против Рабочей партии Курдистана. Стокгольм обещал рассмотреть все запросы Турции на экстрадицию подозреваемых в терроризме.

Швеция готова выдать граждан других государств, однако шведские граждане экстрадированы не будут, это особенно подчеркнул министр юстиции королевства Морган Йоханссон. Власти надеются, что при выполнении всех 14 мер Турция одобрит заявку страны на вступление в НАТО.