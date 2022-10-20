В России пополнили список «иноагентов»
Министерство юстиции России внесло в реестр «иностранных агентов» кинопродюсера, президента фестиваля «Кинотавр» и экс-главу «СТС Медиа» Александра Роднянского, пишут российские СМИ.
Вместе с ним физлицами-«иноагентами» стали экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
Роднянский — четырехкратный номинант на «Оскар», обладатель «Золотого глобуса», продюсер фильмов Андрея Звягинцева, Роберта Родригеса и Кантемира Балагова — последовательно выступает против войны в Украине с первых дней российского вторжения.