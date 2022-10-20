Россияне крадут шведские камеры для беспилотников

В Швеции участились кражи фотокамер дорожной полиции с автомобильных трасс. Одновременно с этим Министерство обороны Украины утверждает, что обнаружило камеры похожей модели в сбитых российских беспилотниках, пишут украинские СМИ.

Украинские военные поделились видео разборки разбившегося российского дрона "Орлан". На кадрах видно, что в него вмонтирована фотокамера, очень похожая на те, что стояли в фотокамерах Швеции.

Шведская сторона подтвердила, что ей известна эта информация."В ведомстве осведомлены о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками, но не вправе разглашать подробности разведывательной работы", - сказал пресс-секретарь шведской полиции безопасности (Säpo) Фредрик Хультгрен-Фриберг.