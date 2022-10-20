Моравецкий: Кремль должен усвоить, что у Запада хватит денег

Евросоюз и США должны выделять необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства для ее поддержки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Кремль должен знать, что США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, Евросоюз также поможет, и этих денег хватит для функционирования украинского государства», - заявил Моравецкий.