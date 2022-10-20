США не дали России участвовать в конференции МАГАТЭ

Соединенные Штаты не выдали визы для членов российской делегации, которые хотели участвовать в Международной министерской конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, сообщил «Росатом» в Telegram-канале.

«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США», — сказано в сообщении.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская сторона заранее запросила визы. Компания назвала это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ , потому что «без участия России Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл».