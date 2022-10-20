«Телохранитель» журналистки Хошгадам Хидаятгызы раскрутил 11 женщин на сотни тысяч манатов

Как сообщает haqqin.az, своим жертвам Айхан Мамедли представлялся меценатом и человеком широкой души. 26-летний мошенник присвоил полмиллиона манатов, обещая людям содействие в приобретении социального жилья, трудоустройстве и организации лечения за границей. Пострадавшие заявляют, что Мамедли представлялся им телохранителем, помощником и продюсером Хошгадам Хидаятгызы.

В свое оправдание Айхан Мамедли заявил, что до 2019 года он успешно работал на разных должностях в нескольких телекомпаниях, с коллегами у него сложились доверительные отношения, а еще он оказывал материальную помощь инвалидам.

Первой жертвой афериста стала Афаг Мирсадизаде, с которой он прожил по соседству почти 20 лет. Женщина относилась к Мамедли как к родному сыну, а он попросил у нее 6 тысяч долларов (якобы на нужды телеведущей) и пообещал вернуть через десять дней всю сумму и еще одну тысячу долларов – «за помощь». Ничего не подозревающая женщина отдала мошеннику деньги. Мамедли пообещал соседке, что Хидаятгызы вернет деньги, как только продаст свой автомобиль, однако Мирсадизаде никаких денег так и не получила. Более того, в последующем мошенник взял у нее в долг еще почти 30 тысяч долларов. После этого Мамедли обманул дочь Афаг, Акифу, предложив последней открыть бизнес по продаже мобильных телефонов. На самом деле никакого бизнеса молодой человек открывать не планировал, а полученные деньги потратил в букмекерских конторах и в Турции. Общий ущерб, понесенный семьей Мирсадизаде по вине мошенника, равен 66 тысячам манатов.

Следующей жертвой Мамедли стала другая его соседка – Ирада Алиева. Он обманом забрал у женщины 17 тысяч манатов, собранные ею на ремонт дома. Через неделю мошенник вернул деньги, а через три дня попросил 10 тысяч долларов, сказав, что едет в Турцию с Хидаятгызы. Эту сумму он уже не вернул.

После этого Мамедли обманул вынужденную переселенку Сяхяр Насирову, женщину крайне бедную, работающую уборщицей. Мошенник выманил у Насировой с трудом накопленные ею 20 тысяч манатов, обещая приобрести для нее социальное жилье в Ясамальском районе, где сейчас идет строительство нового комплекса.

Свой наиболее циничный акт мошенничества Мамедли совершил в отношении Хазангюль Алиевой – женщины, торгующей на рынке овощами. Он пообещал Алиевой вылечить в Турции ее сына, страдающего онкологическим заболеванием, и таким образом получил от нее 9 тысяч манатов. Деньги на лечение больного прислали все родственники Алиевой. Мамедли, получивший деньги вперед, пообещал встретить больного в турецком аэропорту, однако так этого и не сделал. Сын Алиевой пробыл в Турции два дня, прежде чем понял, что Мамедли – обманщик.

Айхан Мамедли не согласился с большинством предъявленных обвинений и сказал, что уже возместил большую часть ущерба. Его приговорили к семи годам лишения свободы.