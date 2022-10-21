После Пражского соглашения, согласно которому Армения признала территориальную целостность Азербайджана, армянские сепаратисты, казалось бы, должны были утратить какую-либо надежду. Тем не менее, на освобожденных территориях Азербайджана, находящихся под контролем российских миротворцев, остается немало сепаратистов. Незаконный режим в Ханкенди продолжает искать способы сохранить свое присутствие в той или иной форме. Эти поиски довели сепаратистов до Москвы.

Как сообщалось ранее, лидер сепаратистов Араик Арутюнян отправился в Ереван со своей «делегацией», чтобы лично получить информацию о результатах четырехсторонних переговоров, состоявшихся в Праге 6 октября, а также обсудить с правительством Армении новую ситуацию, возникшую в связи с признанием Карабаха частью Азербайджана. Однако премьер-министр Никол Пашинян согласился принять Арутюняна только после трехдневного ожидания, что было расценено как «беспрецедентное событие».

Сам Арутюнян никак не комментирует это затянувшееся ожидание, но его «администрация» утверждает, что глава незаконного режима собирается в ближайшие дни дать обширное интервью и открыто выступить с «вопросами, которые волнуют население».

В настоящее время Арутюнян проводит совещания с другими лидерами сепаратистов и членами так называемого «парламента» в Ханкенди. Как сообщают армянские СМИ, на встрече в Ереване Пашинян посоветовал карабахским сепаратистам позаботиться о себе самостоятельно и подчеркнул, что Армения больше не сможет оказывать им ни политико-дипломатическую, ни финансовую поддержку.

Издающаяся в Армении газета «Паст» утверждает, что отчаявшийся Араик Арутюнян готовится отправиться с «делегацией» в Москву. Не исключено, что он даже встретится с президентом России Владимиром Путиным. Понятно, что если главарь сепаратистов действительно поедет в Москву, то постарается заручиться поддержкой России в отношении своего незаконного режима.