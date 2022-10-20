Трамп: Путин уважал меня и не вторгся бы в Украину

«У нас была энергетическая независимость. Нас уважали во всем мире. У нас были низкие налоги, у нас не было инфляции, у нас была самая сильная граница в истории, у нас было все это. А теперь посмотрите на нашу страну. Наша страна – страна-неудачник. Мы нация в упадке».

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы он остался на своем посту: «Путин уважал меня, и мы не играли в игры, и этого бы не произошло… Сейчас нефть настолько дорогая, что Путин может продолжать. Для него деньги не будут проблемой», - сказал Трамп.