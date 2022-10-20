Депутат Гудрат Гасангулиев о беззакониях в сфере госпошлин

«Статья 73 Конституции гласит, что налоги и другие платежи не могут превышать сумму, установленную законом. А это значит, что только закон должен определять размер налогов и других платежей, - подчеркнул Гасангулиев. – Я знаю, что государственным органам в настоящее время нужны деньги. Но с полной уверенностью заявляю, что гражданам Азербайджана они нужны еще больше».

По словам депутата, государственные органы в Азербайджане фактически взимают за свои услуги дополнительную плату, хотя в Конституции страны об этом нет ни слова.

«Мы не можем передавать государственным органам полномочия взимать дополнительную плату за свои услуги, - заявил Гасангулиев. – Например, в законе «О госпошлине» четко прописано, что стоимость выписки на квартиру составляет 50 манатов. Но если кто-то покупает в многоэтажном доме гараж площадью 14 квадратных метров, ASAN Xidmət этой услуги уже не оказывает. Гражданина направляют в Бакинское территориальное управление № 1 Государственной службы реестра недвижимого имущества. И что там делают чиновники? Они заново измеряют объект и получают более 500 манатов. Принимая во внимание эти обстоятельства, я повторяю: мы не можем давать государственным органам такие полномочия. Это неконституционно. И в результате, мы лишь усугубляем положение наших граждан».