Проживающие в Тбилиси азербайджанцы провели акцию протеста перед представительствами ведущих международных организаций, аккредитованных в столице Грузии. Как сообщает haqqin.az, акция протеста проведена в связи с военными преступлениями Армении.

Акции протеста проведены при организации "Дома Азербайджана" перед офисами Аппарата уполномоченного по правам человека Грузии, ООН, Совета Европы и Европейского Союза в Тбилиси.