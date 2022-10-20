Азербайджанцы вышли на акцию протеста в Тбилиси фото
Проживающие в Тбилиси азербайджанцы провели акцию протеста перед представительствами ведущих международных организаций, аккредитованных в столице Грузии. Как сообщает haqqin.az, акция протеста проведена в связи с военными преступлениями Армении.
Акции протеста проведены при организации "Дома Азербайджана" перед офисами Аппарата уполномоченного по правам человека Грузии, ООН, Совета Европы и Европейского Союза в Тбилиси.
Азербайджанцы вышли на акцию с флагами Азербайджана и Грузии, фотографиями жертв военных преступлений Армении, в том числе массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района, гражданских лиц, детей, погибших и получивших ранения в результате ракетного обстрела Гянджи, Барды и других наших городов, находящихся в десятках километров от линии фронта, во время 44-дневной Отечественной войны.
Азербайджанцы скандировали: "Мы требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за многочисленные военные преступления, ответили по закону!", "Остановите армянскую агрессию!", "Остановите убийство детей!", "Остановите армянский вандализм!", "Помолись за Гянджу!", "Остановите армянский террор!", "Армянские вооруженные силы учинили невиданную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением!", "НЕТ армянским солдатам на азербайджанской земле!", "Армения, прекрати минирование наших земель!", "Мы призываем международные организации к осуждению военных преступлений Армении!" и др.