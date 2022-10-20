Говхар Бейдуллаева – чемпионка мира! Еще один исторический успех азербайджанских шахмат
За тур до финиша чемпионата мира по шахматам среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в итальянском городке Кала-Гононе, азербайджанка Говхар Бейдуллаева обеспечила себе титул чемпионки.
Впервые в истории азербайджанских шахмат нашей представительнице удалось выиграть чемпионат мира U-20. Ранее такого успеха мы добивались лишь в мужских шахматах благодаря Шахрияру Мамедъярову.
В Италии Говхар Бейдуллаева за 10 туров набрала 8,5 очка. Перед последним 11-м туром, который состоится сегодня, она на одно очко опережает Ассель Серикбай из Казахстана. Но даже если в последний игровой день наша шахматистка проиграет, она все равно займет 1-е место, так как обыграла Серикбай в очном поединке.
В ходе чемпионата мира Говхар одолела румынку Дениса-Андрея Бучур, полек Ливию Ярочку и Гонорату Кухарску, выступающую под флагом ФИДЕ россиянку Екатерину Гольцеву, Нутакки Приянку из Индии, вышеупомянутую Ассель Серикбай и армянку Марьям Мкртчян. Ничейный результат был зафиксирован в партиях с украинкой Елизаветой Гребенщиковой, болгаркой Нургюль Салимовой и словенкой Залой Урх.
Стоит сказать, что по своему рейтингу (2356) Говхар Бейдуллаева занимала на нынешнем чемпионате мира 4-е место.
Это очередной громкий успех азербайджанских женских шахмат. В августе на взрослом чемпионате Европы в Праге сразу две наши шахматистки стали призерами. Гюнай Мамедзаде заняла 2-е место, а Ульвия Фаталиева – 3-е.
Перед последним туром в Италии теоретический шанс на медаль имеет и Ляман Гаджиева. У нее 7 очков. Она занимает 9-е место, но победа в заключительный игровой день может при определенных обстоятельствах вывести ее на 3-е место.
Медаль может быть завоевана и в мужском турнире. Абдулла Гадимбейли с 7,5 очками занимает 2-е место, уступая пол-очка венгру Адаму Козаку. В последнем туре Абдулла сыграет белыми фигурами с другим азербайджанским шахматистом Магомедом Мурадлы. В случае победы Гадимбейли обеспечит себе как минимум 2-е место.