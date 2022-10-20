За тур до финиша чемпионата мира по шахматам среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в итальянском городке Кала-Гононе, азербайджанка Говхар Бейдуллаева обеспечила себе титул чемпионки.

Впервые в истории азербайджанских шахмат нашей представительнице удалось выиграть чемпионат мира U-20. Ранее такого успеха мы добивались лишь в мужских шахматах благодаря Шахрияру Мамедъярову.

В Италии Говхар Бейдуллаева за 10 туров набрала 8,5 очка. Перед последним 11-м туром, который состоится сегодня, она на одно очко опережает Ассель Серикбай из Казахстана. Но даже если в последний игровой день наша шахматистка проиграет, она все равно займет 1-е место, так как обыграла Серикбай в очном поединке.

В ходе чемпионата мира Говхар одолела румынку Дениса-Андрея Бучур, полек Ливию Ярочку и Гонорату Кухарску, выступающую под флагом ФИДЕ россиянку Екатерину Гольцеву, Нутакки Приянку из Индии, вышеупомянутую Ассель Серикбай и армянку Марьям Мкртчян. Ничейный результат был зафиксирован в партиях с украинкой Елизаветой Гребенщиковой, болгаркой Нургюль Салимовой и словенкой Залой Урх.

Стоит сказать, что по своему рейтингу (2356) Говхар Бейдуллаева занимала на нынешнем чемпионате мира 4-е место.