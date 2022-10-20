Азербайджанский триатлет уверенно движется к Олимпиаде в Париже

Триатлон делает только первые шаги в Азербайджане, постепенно формируя имидж страны в этом виде спорта. Несмотря на столь короткий срок, Азербайджану удалось войти в мировую элиту триатлона. Посудите сами, азербайджанский ведущий атлет Ростислав Певцов в настоящее время занимает в мировом рейтинге триатлона 49-е место, опережая спортсменов из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии и т.д.

На сегодняшний день Р.Певцов – лучший триатлонист постсоветского пространства и если бы олимпийские лицензии раздавались бы сейчас, то он бы уже получил право на участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Послужной список Ростислава, заслуженного мастера спорта Азербайджана, впечатляет. Он – первый чемпион Азербайджана по триатлону, чемпион мира по акватлону (один из видов соревнований в триатлоне), участник двух Олимпийских игр, бронзовый призер первых Европейских игр, лучший триатлонист Европы 2019 года по версии ETU (Европейский союз триатлонистов), 3-кратный победитель Кубка Европы, многократный призер и победитель различных международных соревнований по триатлону, акватлону и дуатлону. Надо признаться, что в Азербайджане очень мало найдется спортсменов из легкоатлетических видов спорта с таким послужным списком и уверенно входящих в мировую элиту в своем виде спорта.

К слову, на последнем этапе Кубка мира в Южной Корее азербайджанский спортсмен вошел в десятку лучших, заняв 8-е место среди 65 участников. До призового места ему не хватило всего 9 секунд. По словам тренера Ростислава Сергея Яценко, Певцов был изначально в трудных условиях – соревнования в Южной Корее проходили сразу после азербайджанского первенства, и была сложность с адаптацией к 6-часовой смене поясов.

«Ростислав уверенно и спокойно двигается к получению лицензии для участия на Олимпиаде в Париже, - говорит Сергей Яценко. – Несмотря на то, что нынешнее место в рейтинге позволяет азербайджанскому спортсмену завоевать лицензию, программа подготовки позволит до июня 2024 года, когда будут подведены итоги, еще больше улучшить спортивные результаты».

С.Яценко высоко оценил помощь Министерства молодежи и спорта Азербайджана, создающего отличные условия для подготовки к соревнованиям. Специалист также подчеркнул роль Федерации триатлона Азербайджана, которая совместно с Министерством системно развивают этот вид спорта.

К сожалению, оптимальные условия для подготовки к соревнованиям находятся за пределами Азербайджана, и азербайджанской команде приходится проводить сборы за рубежом. По мнению С.Яценко, в начале следующего олимпийского цикла Азербайджану стоит задуматься над созданием собственного центра в высокогорье, где могли бы успешно готовиться к соревнованиям спортсмены из разных видов спорта, включая и триатлонистов.

По мнению президента Федерации триатлона Азербайджана Эльчина Алиева, опыт участия Ростислава Певцова на международных соревнованиях бесценен, так как в будущем этот опыт смогут перенять другие азербайджанские триатлонисты.

«Мы постепенно подводим юношей и девушек к международному уровню, и наличие у нас спортсмена такого уровня, как Ростислав Певцов позволяет обходить «подводные камни» в подготовке. Наличие такого опытного триатлониста придает уверенность юным азербайджанским спортсменам, которые пока делают первые шаги в большом спорте», - заявил президент Федерации.