Fitch улучшило прогноз по инвестиционному рейтингу Азербайджана

В сообщении агентства указывается, что прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».

По оценкам Fitch, рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.

По оценкам Fitch, высокие цены на нефть и газ еще больше укрепляют суверенный баланс Азербайджана. «Стратегические резервы Азербайджана на конец июня 2022 года оцениваются в $52,6 млрд, из которых 86% приходится на активы Госнефтефонда (ГНФАР). Мы прогнозируем, что чистая позиция по суверенным активам Азербайджана вырастет на 14,3 п.п. в 2022-2024 гг. – до 77,6% ВВП, что является самым высоким показателем в группе сопоставимых стран», - цитирует Интерфакс-Азербайджан заявление агентства.

Fitch отмечает стабильное улучшение показателей банковского сектора Азербайджана. В частности, необслуживаемые кредиты на конец первого полугодия 2022 года составляют 3,5% (6,1% на конец 2021 года), адекватность капитала первого уровня составляет 16,1%, долларизация по вкладам и депозитам снизилась до 49,3% в августе с 60,4% в первом полугодии 2020 года, сектор остается прибыльным.

По оценкам агентства, дальнейшее укрепление внешнего баланса, например из-за высоких цен на энергоносители, повышение эффективности и предсказуемости экономической политики Азербайджана, являются факторами, которые могут привести к повышению кредитного рейтинга страны.