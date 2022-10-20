Новая жертва армянского минного террора
Эльсевяр Гамидов, подорвавшийся накануне на мине при проведении ремонтно-строительных работ в селе Суарасы, скончался в больнице. В Генпрокуратуре подтвердили факт.
В пятницу, 21 октября, прокуратура Лачинского района заявила о подрыве на мине двух человек в селе Суарасы. В ходе предварительного расследования стало известно, что пострадавшие – Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов – проводили строительно-ремонтные работы на территории села. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. В прокуратуре Лачинского района ведется расследование.