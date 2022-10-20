США перебросили на границу с Украиной «Кричащих орлов»

Впервые почти за 80 лет в Европе размещена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы».

Командиры дивизии заявили CBS News, что они прибыли для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», передают российские СМИ.

101-я воздушно-десантная дивизия – легкая пехотная группировка численностью 4,7 тыс. военных. Она размещена на территории Румынии. Телеканал называет дивизию одной из самых элитных.

«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. ...Мы легкая пехота, но опять же, мы приносим эту мобильность для авиации и воздушных атак», - сказал заместитель командующего дивизией Джон Любас.