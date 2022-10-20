Перестрелка на границе Азербайджана и Армении
Министерство обороны Азербайджана заявляет о новом обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.
Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, 21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.
В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.