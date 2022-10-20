ABL: одержат ли НТД и «Сабах» свои вторые победы?

Сегодня в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» будут сыграны два заключительных матча Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

Эти встречи можно будет посмотреть на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

В 17:30 на площадку выйдут команды AAAF (Хырдалан) и «Сабах» (Баку). А в 20:00 начнется матч «Олимпик» (Шеки) – НТД (Баку).

Напомним, в первых двух играх 2-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Зирвя» (Астара) – «Гянджа» - 77:78, «Серхедчи» – «Нефтчи» - 80:85.

На данный момент «Гянджа» и «Нефтчи» имеют по две победы и возглавляют турнирную таблицу. Сегодня к ним могут присоединиться НТД и «Сабах», которые также выиграли первые матчи.

Восемь команд сыграют в четыре круга. Клубы, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.

В ABL есть лимит на легионеров. На площадке одновременно могут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым азербайджанским баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.