Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Индия успешно испытала новую баллистическую ракету Agni Prime, которая способна нести ядерную боеголовку. Об этом заявило Министерство обороны страны.

Снаряд средней дальности запустили с полигона острова Абдул Калам в Бенгальском заливе, он пролетел 2000 км. Этот пуск стал третьим, предыдущие осуществили в июне и декабре 2021 года.

Сейчас Индия располагает пятью разновидностями баллистических ракет Agni, способных нести ядерную боеголовку. В зоне поражения ракеты с самой большой дальностью Agni-V находится вся территория Китая и другие страны Азии. Фактически Индия вошла в клуб государств, обладающих вооружением, способным нести ядерные боеголовки. В нем уже состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.