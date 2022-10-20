Джейхун Наджафов, собкор 10:54

Пошла пятая неделя с начала войны, которую власти Ирана ведут против собственной молодежи. Молодые иранцы выступают против подавления их гражданских прав, против абсолютного произвола и жестокости, которые проявляют полиция и силы безопасности. Власти в Тегеране бросили на подавление протестов все силовые ресурсы – от КСИР и «Басидж» до матерых уголовников, мобилизованных на борьбу с демонстрантами. В социальной сети есть фотографии группы лиц в форме полицейских из отряда специального назначения, которые на тот момент должны были отбывать наказание в тюрьмах.

Таким образом, режим аятолл на глазах обрастает чертами военной хунты, готовой убивать за любое проявление недовольства, даже если протестующими являются несовершеннолетние. На сегодняшний день подтверждено убийство двухсот человек, среди которых есть девочки-подростки. Тактика протестов приняла, так называемый, «лоскутный» характер. На одной из улиц города начинается стихийная демонстрация, звучат лозунги «Женщина! Жизнь! Свобода!», «Смерть диктатору». Спустя какое-то время на место прибывает отряд КСИР и открывает по демонстрантам огонь из дробовиков. Толпа тут же рассеивается и начинает собираться в другой части города. Раненные в ходе митингов в клиники не обращаются из-за страха попасть в тюрьму – во всех больницах дежурят сотрудники СИПАХ, которые выискивают раненных на демонстрациях. Впрочем, у протестующих есть номера телефонов доверенных врачей, которые прибывают к раненым домой и на месте бесплатно оказывают им медицинскую помощь. Следует отметить, что в последнее время иранская полиция использует метод дискредитации, применявшийся в ходе подавления протестов в 2009 году – на месте акции полицейские дубинками разбивают окна припаркованных автомобилей, а правительственное телевидение преподносит эти факты, как доказательства «вандализма протестующих». Впрочем, в обществе, где у всех есть смартфоны, подобная «креативность» властей не проходит, и видеокадры блюстителей правопорядка, разбивающих окна автомобилей, сразу попадают в социальные сети.

Тем временем, в стане иранских консерваторов обозначилась первая трещина. «Если вы форсируете что-то хорошее, то, тем самым, вы это хорошее разрушаете, - обращаясь к властям, заявил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. – Подавляющее большинство людей считают, что хиджаб – это хорошо. Но почти все иранцы против того, чтобы все иранское общество принудительно накрыли чадрой». Конечно, Ахмадинежад – опытный популист. Однако, его высказывания проливают свет на настроения, царящие в среде иранских консерваторов. Как сообщил haqqin.az иранский политолог Урал Хатами, акции протестов уже вышли за рамки религии, хиджаба, абсурдных ограничений и дискриминаций, установленных режимом мулл. Постепенно протесты приобрели характер политического, антисистемного движения с лозунгами «Нет Исламской Республики!», «Нет Вилаяти Факих!» (политико-правовая доктрина шиитов – ред.) «Акции протестов молодежи, сменяются демонстрациями мелких торговцев, сбежавших в города сельской бедноты, безработных, - говорит политолог. – А в ряде регионов, занятых нефтедобычей, бастуют члены профсоюзов строителей и наемных работников. То есть, проявление недовольства ширится, под гнетом нищеты и ежедневной борьбы за выживание, страх перед репрессиями исчезает…» Одним из таких бедствующих иранских регионов, по словам Урала Хатами, является азербайджанский город Ардебиль, в котором нет никакой промышленности и, соответственно, наличествует высочайший уровень безработицы. «Социальная ситуация здесь настолько запущена, что основная масса людей живет в нищете, - говорит иранский политолог. – Ужасающее социальное положение – это ключевой фактор протестов в Ардебиле. Но есть и еще одна причина, которую, скорее всего, можно назвать феноменом современного Ирана. В прошлом Ардебиль был весьма консервативным, религиозным городом.

В 1978 году, когда в репортаже о визите шаха в США показали сюжет, где перед Резой Пехлеви и президентом Джимми Картером стояли бокалы то ли с шампанским, то ли с виски, весь Ардебиль был возмущен – монарх-то, оказывается, не мусульманин! Мало того, сразу после исламской революции 1979 года именно ардебильская молодежь начала формировать отряды местных «хунвейбинов» с целью наказывать население других городов, которые не придерживаются новых шариатских правил. Но прошло больше сорока лет, и в обществе, где над всем довлела теократия, выросло поколение свободомыслящей и свободолюбивой молодежи, которая пользуется интернетом, изучает иностранные языки и имеет ясное представление о современном мире. Причем определенную роль в формировании антидогматического сознания нового поколения сыграли граждане Азербайджанской Республики, которые часто приезжают в Ардебиль на лечение и общаются с горожанами. В то же время местные жители посещают Баку в качестве туристов и не скрывают восхищения светским образом и европейским шиком азербайджанской столицы. И вот молодежь некогда ультрарелигиозного города и девушки с сорванными хиджабами вышли на улицы Ардебиля с протестами против гендерной дискриминации.

Постепенно к студенческим акциям присоединились представители других слоев общества, и митинги приобрели подчеркнуто антиправительственный характер. Следует понимать, что тяжелое социально-экономическое положение радикализировало иранское общество. Сегодня уже водитель такси может высадить пассажира, если решит, что он причастен к духовенству, а появление муллы в чайхане равносильно визиту белого клиента в 70-х годах прошлого века в бар для черных в Южном Бронксе». По словам Хатами, в ответ на охватившую Иран волну протестов, власти пытаются имитировать поддержку режима со стороны большей части населения страны. Для этого в городах организовывают альтернативные массовые акции в поддержку аятоллы Хаменеи и исламского режима. «Приходится констатировать, что в плане принудительной организации провластных акций режим в Тегеране превзошел даже Северную Корею, - с горечью отмечает Хатами. – Как только люди выражают где-то малейшее недовольство, градоначальники и силовики тут же сажают в автобусы работников бюджетных организаций, везут их на центральную площадь, выдают им флаги, транспаранты и приказывают петь оду Хаменеи – гимн «Салам Фарманде». Все это правительственные телеканалы снимают на камеры и представляют в выпусках новостей, как доказательство горячей поддержки верховному лидеру. Правда, в последнее время сгонять бюджетников на митинги становится все сложнее. Порой телевизионщикам под рубрикой «актуальные новости» приходится показывать видеокадры проправительственных акций, снятые несколько лет назад. Бывало и так, что участники провластного митинга вместо того, чтобы восхвалять аятоллу Хаменеи, неожиданно скандировали: «Смерть диктатору!» И организаторы не знали, что с ними делать. Ну, не разгонять же демонстрацию, которую сами же организовали! Чтобы не рисковать, власти поручили местным администрациям сгонять на площади, как они посчитали, самых бесправных – учениц женских лицеев. Когда в Ардебиле хотели привести на митинг учащихся средней школы «Шахед», девочки наотрез отказались в нем участвовать. Директор школы попытался силой затолкать школьниц в автобусы, но у него ничего не вышло. Тогда он вызвал на помощь отряд полиции специального назначения, который приехал в школу вместе с сотрудниками спецслужбы СИПАХ, одетых в штатском. Дальше все разворачивалось, как в советских фильмах про фашистов и захваченных партизан. В школьном дворе ученицам приказали спеть «Салам Фарманде», на что девочки стали скандировать: «Женщина! Жизнь! Свобода!» Тогда полиция стала избивать школьниц дубинками. Били по голове, спине, по лицу… А когда девочки падали, их били ногами. В результате двенадцать школьниц попали в больницы с травмами, а одна из них, 16-летняя старшеклассница Асра Панахи, от полученных травм скончалась.

Несколько дней власти Ардебиля делали все, чтобы скрыть смерть Панахи. Но благодаря всемирно известному иранскому футболисту, ардебильцу Али Даеи, весь мир узнал об убийстве школьницы. Как и в случае с 22-летней Махсы Амини, убитой в Тегеране за «неправильное ношение хиджаба», власти заявили, что причиной смерти шестнадцатилетней Панахи стали «проблемы с сердцем». Поистине, цинизм официального Тегерана не знает предела! К примеру, в Белуджистане по участникам акции протеста, состоявшейся после пятничной молитвы, силовики открыли огонь из огнестрельного оружия, убив несколько человек. И знаете, как это объяснили власти? Они сказали, что люди погибли, упав… с обвалившейся крыши здания». Что же касается Асры Панахи, то, по словам политолога, доказательства ее насильственной смерти были настолько очевидны, что, в конце концов, власти были вынуждены это признать. Известие о смерти старшеклассницы вызвало новую волну протестов, которые продолжаются до сих пор.