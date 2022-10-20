Россия наносит удары по областям Украины
В ночь на субботу и утром российская армия наносит удары по нескольким областям Украины. Взрывы гремят в Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Ровенской и Винницкой областях.
Как сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец, удар по региону был нанесен ночью.
Утром воздушная тревога объявлена по всей Украине. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что был запуск российских ракет с юга. "Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]", - написал он в соцсетях.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Луцке. После атаки в некоторых районах города отсутствует электричество.
В Ровенской области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой. В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Также местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Одесской области. "Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она тоже исчезнет", - говорится в сообщении.
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что во время воздушной тревоги над Днестровским районом самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро.
Гремят взрывы и в Сумской области. Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что это работают спасатели – происходит плановое уничтожение найденных боеприпасов.
Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работала ПВО.
На массированные обстрелы Украины отреагировали в Офисе президента. "Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - написал глава ОПУ Андрей Ермак.