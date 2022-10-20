Россия наносит удары по областям Украины

Как сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец, удар по региону был нанесен ночью.

В ночь на субботу и утром российская армия наносит удары по нескольким областям Украины. Взрывы гремят в Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Ровенской и Винницкой областях.

Утром воздушная тревога объявлена по всей Украине. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что был запуск российских ракет с юга. "Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]", - написал он в соцсетях.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Луцке. После атаки в некоторых районах города отсутствует электричество.

В Ровенской области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой. В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Также местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Одесской области. "Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она тоже исчезнет", - говорится в сообщении.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что во время воздушной тревоги над Днестровским районом самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро.

Гремят взрывы и в Сумской области. Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что это работают спасатели – происходит плановое уничтожение найденных боеприпасов.

Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работала ПВО.

На массированные обстрелы Украины отреагировали в Офисе президента. "Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - написал глава ОПУ Андрей Ермак.