В рамках программы сотрудничества Министерства обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в «Курсе международных военных наблюдателей» в Венгрии. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Согласно сообщению, в ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведению международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов. Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы.

К участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран, отметили в Минобороны.