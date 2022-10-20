Сын олигарха назвал себя украинцем и сбежал от войны из России

Сын совладельца российского «Альфа-банка» Михаила Фридмана Александр Ожельский возмущен санкциями, которые против него ввела Украина. По его словам, он считает себя украинцем, поэтому против войны и уехал из России сразу как она началась. Об этом Александр Ожельский заявил в видеообращении на YouTube.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке… Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год», - заявил 22-летний предприниматель.

Он заявил, что полностью поддерживает Украину и даже выходил на проукраинские акции в Лондоне. По словам молодого человека, сейчас он живет в Дубае и он обеспокоен наложенными санкциями, так как его жизнь «под угрозой из-за бюрократов».

19 октября власти Украины внесли в санкционный список Александра Ожельского и двух дочерей Михаила Фридмана – Катерину и Ларису. Сам Михаил Фридман родился во Львове. Он жаловался на несправедливость санкций и предлагал перечислить миллиард долларов из личных средств на восстановление Украины, чтобы с него сняли ограничения.